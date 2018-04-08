وزارة الخارجية تدين الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في الجمهورية العربية السورية

المنامة في 08 أبريل/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وأودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.



وتشدد وزارة الخارجية على ضرورة الإسراع في الجهود الرامية لحماية المدنيين في كل الأراضي السورية، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقوم على مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254) وبما يضمن ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.



ع.ر/ع ذ



بنا 1546 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/08 - 50 : 06 PM