اضراب السكك الحديد الفرنسية يتسبب في فوضى واحتدام الأزمة بين العُمال والرئيس ماكرون

باريس 8 ابريل/بنا/ تسبب اضراب عمال السكك الحديد الفرنسية في فوضى لدى ملايين الركاب الفرنسيين، بعد ان حذرت بعض النقابات العُمالية الفرنسية من أنها قد تصعد من الإضرابات في قطاع النقل اليوم الأحد مع احتجاج عمال السكك الحديدية على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح الاقتصادي.



وأشارت تقارير محلية إلى أن عمال السكك الحديدية قد بدأوا الأسبوع الماضي سلسلة من الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر بسبب خلاف يتعلق بخطط الحكومة إجراء تغييرات في الشركة الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) في أكبر تحد حتى الآن لمحاولات ماكرون تحديث الاقتصاد الفرنسي.



وقالت الشركة إن من المتوقع أن يشارك في الإضراب اليوم ما يزيد قليلا عن ثلث عدد العمال المطلوب لتسيير الخدمة بسلاسة وهو ما يعد انخفاضا في نسبة المشاركة مقارنة بإضراب سابق استمر 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء.



ودعت النقابات العمالية حتى الآن إلى الإضراب لمدة يومين من كل خمسة أيام حتى نهاية يونيو احتجاجا على تغييرات في الشركة الفرنسية للسكك الحديدية.



خ.أ



بنا 1537 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/08 - 42 : 06 PM