زوار حلبة البحرين الدولية لـ "بنا": الفورمولا ون جعل البحرين محط أنظار العالم

المنامة في 8 أبريل / بنا / اكد زوار بطولة العالم لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 على حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، تفاعلهم الكبير مع الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، واتفق الجميع على أن فعاليات الحلبة كانت متميزة ولافتة للأنظار، وجذبت الصغار والكبار ومختلف فئات المجتمع. كما أن السباق فرصة لإنعاش الاقتصاد الوطني وجعل المملكة محط أنظار العالم.



احد زوار حلبة البحرين السيد عمران محمد اكد أن البحرين أصبحت محط انظار العالم وأن حضوره هو وأسرته لفعاليات الحلبة بدافع المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية وتشجيع المتسابقين بالإضافة الى وجود العديد من الفعاليات للأطفال، حيث قضوا يوما جميلا بمشاهدة التجارب التأهيلية للسباق والتي كانت لها متعة لا توصف، وكذلك المشاركة في الفعاليات والألعاب المفيدة التي شهدت اقبالاً من الجميع، ومن ضمنها الفرق المتجولة في جميع أنحاء القرية والتي أمتعت الجميع بكافة العروض الكوميدية والفنية، وكانت فرصة مناسبة لالتقاط الصور التذكارية.

وأضاف أن فكرة منطقة الترفيه الواقعة خلف المدرج الرئيسي، لها دور كبير في إنعاش الفعاليات وجعلها مناسبة للجميع، وتستقطب كافة الفئات، وخاصة لوقوع السباق بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبها أكدت السيدة منى فيصل بأنها كانت مستمتعة بالمشاركة في الاحتفال الكبير على هامش سباق الفورمولا ون ، مشيرة الى ان جميع المتواجدين سعيدون بالمشاركة في الفعاليات الترفيهية المقدمة في قرية الفورمولا ون وجميعها كانت متميزة ورائعة.

وأكدت أن السباق كان فرصة لالتقاء الثقافات الإنسانية المتنوعة، فقد كانت الحلبة مزدحمة بالجمهور وذلك دليل على أهمية الحدث وشغف الجميع بمتابعته.

من جهته أشار السيد محمد منصور أن سباق الفورملا ون ذا تأثير إيجابي كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما أن السباق يستقطب الإعلام الرياضي العالمي حيث تتجه أنظار العالم للبحرين خلال تلك الفترة وسط تغطية إعلامية واسعة، مؤكدا أن السباق يمثل فرصة لتجمع العوائل، والكبار والصغار في مكان واحد بمملكة البحرين بلد الخير والعطاء، وهي مناسبة سنوية تعيشها المملكة ومواطنيها وينتظرها الجميع، وقال: "أنني أحرص وعائلتي على حضور فعاليات وسباق الفورملا ون للسنة الثالثة على التوالي، واننا سعيدون بهذا الحدث الهام والعالمي والبحرين تتزين بألوان متعددة من الفعاليات على أرض الحلبة في تلك الفترة وتتميز بالحماسة".

وفيما يتعلق بأهمية السباق بالنسبة للمملكة، فقد أكد السيد علي أحمد أن السباق يعتبر مشروعاً وطنياً، فهو نافذة البحرين لمحبي الرياضة من جميع دول العالم ومحبي ومتابعي الرياضة العالمية وسباق الجائزة الكبرى وتحتضن كل شخص سواء مواطن أو مقيم أو زائر يجد في هذه الأيام فرصة للاستمتاع بالرياضة التي يعشقها الجميع، واصفا سباق الفورمولا ون بأنه عرس رياضي للمملكة تصل أصداؤه عالمياً.

اما فاطمة محمد فقد اكدت ان سباق الفورمولا ون وفعالياته لها دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني، والنشاط الثقافي، والفني والترفيهي، والسياحي فالسباق بفعالياته ينعش جميع الأنشطة ذات العلاقة، وهو فرصة لالتقاء محبي رياضات السباقات والسيارات في المنطقة ودول العالم، حيث تكون المملكة في شهر أبريل من كل عام مزدحمة بمتابعي السباق عن قرب، وتحتل البحرين مساحة ملحوظة في الصحافة والإعلام الدولي لأهمية الحدث وضخامته، وأن السوق البحريني ينتعش وترتفع مبيعاته خلال تلك الفترة، ويستفيد من هذا الحدث العديد من الشركات العاملة في مجالات عدة مثل الخدمات اللوجستية وتأجير السيارات والخدمات الفندقية.

وكان لـ "بنا" لقاء مع أحد الزوار الخليجين، فقد أكد السيد محمد خلف من دولة الإمارات العربية الشقيقة أنه حرص على الحضور للسباق وفعالياته مصطحباً أسرته، وسط رغبة العائلة بالاستمتاع بالسباق عن قرب.

وأضاف: "استمتع أطفالي بالفعاليات المتنوعة التي قدمت لهم والعروض الجميلة على هامش السباق .

وأشار إلى أن سباق الفورملا ون يشكل فرصة لالتقاء العديد من الدول الشقيقة ومحبي الرياضة، وهو حدث يهتم به الخليجي لشغفه بتلك الرياضة ولوقوعه في البحرين لكونها بلد محبب للجميع، وما يكمل حضور الحدث هو وجود العديد من الفعاليات المناسبة للأطفال واستمتاعهم بها.



من: أفراح الشيخ





ع.ر/ع ذ



بنا 1446 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/08 - 52 : 05 PM