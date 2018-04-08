جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سفير خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين

المنامة في 08 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين هذا نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



أتشرف بأن أرفع لمقامكم السامي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في تاريخ مملكة البحرين الشقيقة.



وهذا الإنجاز الاقتصادي التنموي جاء بفضل الله ثم بفضل توجيهات جلالتكم الكريمة على تحقيق التنمية والتطوير في مملكة البحرين الشقيقة في كافة المجالات المختلفة، والتي تؤكد دائما سعيكم المبارك للارتقاء وتحقيق أعلى مستويات النمو والتقدم لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الوفي الكريم.



وكما أود الإشادة بالجهود التي تقدمها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تحقيق التنمية والتطوير لمملكة البحرين الشقيقة، سائلين الله عز وجل أن ينعم على مقامكم الكريم بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الوفي الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



ع ع



بنا 1445 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/08 - 48 : 05 PM