معالي وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية يستقبل سفير مملكة البحرين في الرياض الرياض في 08 أبريل/ بنا / استقبل معالي الاستاذ أحمد قطان وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض.



وخلال اللقاء، هنأ سعادة السفير معالي الاستاذ أحمد قطان بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة لشئون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.

وقد استعرض الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده تلك العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ع.ر/ع ذ



بنا 1421 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/08 - 26 : 05 PM