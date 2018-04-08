يعتبر أول بحريني ينال هذه الرخصة..الاتحاد الدولي للسيارات يمنح الذوادي رخصة (مدير سباق) دولية معتمدة المنامة في 8 ابريل / بنا/ منح الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عبدالعزيز الذوادي مدير الاتحاد البحريني للسيارات عضو لجنة المحكمين والمتطوعين الدولية التابعة للاتحاد الدولي رخصة دولية معتمدة في إدارة السباقات الدولية والعالمية.



وتتيح هذه الرخصة الدولية المعتمدة في حال منحها ادارة السباقات الدولية والعالمية في أي بلد من العالم، ويعتبر الذوادي هو أول بحريني ينال هذه الرخصة الرفيعة والتي تؤكد ما وصلت إليه الكوادر والسواعد البحرينية من مستوى عالمي لافت.



ويؤكد ذلك أيضاً الثقة التي بات تمتلكها الكوادر البحرينية وأبناء المملكة المخلصين وقدراتهم العالية في ادارة وتنظيم والإشراف على مختلف البطولات الدولية والقارية والعالمية والسباقات، وما وصلت إليه رياضة السيارات البحرينية وكفاءاتها من مستوى عالمي، وهو ثمرة دعم واهتمام القيادة الحكيمة، والمناصب التي تبوأها أبناء البحرين في اللجان التابعة للاتحاد الدولي للسيارات عززت كثيراً من مكانة وسمعة رياضة السيارات البحرينية، و الانجازات والمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي مازالت تتحقق في هذا المجال.



ويعتبر البحريني عبدالعزيز الذوادي أحد الوجوه اللامعة في هذا عالم رياضة المحركات، ويمتلك رصيد خبرة واسع في ادارة السباقات الدولية والعالمية، حيث أوكل إليه اتحاد السيارات ادارة سباق الفورمولا 2 المصاحب لسباق الفورمولا واحد، كما أنه أدار بطولة بطولة شمال شرق أوروبا للفورمولا 4 في موسميها الماضيين، كما تم تعيينه مديراً لبطولة التي سي آر في الموسم الماضي أيضاً.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1354 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/08 - 05 : 05 PM