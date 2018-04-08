سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية تتارستان المنامة في 08 أبريل/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر معالي السيد رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع جمهورية روسيا الاتحادية والاستفادة من الأجواء المتوافرة في البلدين والتي تحفز على المزيد من التعاون والتنسيق.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ودورها في توسيع دائرة التعاون الثنائي والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.



وقد نوه رئيس جمهورية تتارستان بما تشهده مملكة البحرين من خطوات متسارعة على صعيد النهضة والتطور تعكس بشكل واضح نجاح السياسات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الجانب.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1344 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/08 - 40 : 05 PM