لدى لقاء سموه بدوق يورك .. سمو رئيس الوزراء يشيد بالقفزات المتسارعة التي تحققت على صعيد التعاون البحريني البريطاني المنامة في 8 ابريل / بنا / لدى لقاء سموه بدوق يورك، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أهمية الأمن والاستقرار في تسخير الجهود نحو التنمية، مثنيا سموه على أهمية الدور البريطاني في تكريس السلام والأمن والاستقرار في العالم، مشيدا سموه بالقفزات المتسارعة التي تحققت على صعيد التعاون البحريني البريطاني بشكل ينسجم والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مملكة البحرين، حيث استعرض سموه معه مسار التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة خاصة في ظل الاهتمام المتبادل بين البلدين على تنميته وتطويره.



وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصلت اليه العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من مستويات متقدمة على كافة المستويات ، مؤكدا سموه حرص البحرين على بناء علاقات وثيقة للتعاون بما يعود بالمصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات بين البحرين وبريطانيا علاقات وثيقة قائمة على التعاون المتين والاحترام المتبادل وتغليب المصالح المشتركة ، مشيدا سموه بدور الجالية البريطانية واسهاماتها المتميزة في نهضة وتنمية البحرين.



وقال سموه " هناك اهتمام وحرص مشترك من البلدين لتدعيم وتوثيق أوجه التعاون بصورة بناءة ومثمرة وصولا إلى ما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الموقر أن مملكة البحرين ومن منطلق دورها الحضاري تمد يدها بالتعاون لمختلف الدول التي تلتقي معها في توجهاتها نحو التنمية وتكريس الأمن والاستقرار، مشيدا سموه بالدور البريطاني الفاعل في دعم السلم الدولي.



من جانبه اشاد صاحب السمو الملكي الأمير أندرو بما حققته مملكة البحرين من انجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات، منوها إلى ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات متميزة يحرص الجانبان على تنميتها باستمرار، منوها بما تشهده مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات يجعل المجال واسعا أمام التعاون الثنائي البحريني البريطاني.





ع ذ



بنا 1343 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/08 - 42 : 05 PM