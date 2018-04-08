منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم بالأسلحة الكيماوية على الغوطة

جدة في 08 أبريل/ بنا / دانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ، الذي استهدف منطقة الغوطة الشرقية ، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء ، مما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي باعتبار ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.



واستنكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، إصرار النظام السوري على مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين العزل.



مؤكدا موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي أقرته بيانات القمة الإسلامية وقرارات الاجتماعات الوزارية ، الداعم لإيجاد حل سياسي للازمة السورية في إطار بيان جنيف ( 1 )، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ما في ذلك قراره رقم 2254 لسنة 2015 و2401 لسنة 2018.



خ.س



بنا 1322 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/08 - 29 : 04 PM