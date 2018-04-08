الشرطة الألمانية تستبعد الدوافع "السياسية" لمنفذ عملية الدهس

مونستر (ألمانيا) في 8 ابريل/بنا/ أعلنت الشرطة الالمانية اليوم الأحد أنها تستبعد وجود دوافع "سياسية" لدى سائق الشاحنة الصغيرة الذي دهس حشدا في مقهى قبل ان ينتحر في حين ذكرت وسائل اعلام انه يعاني من اضطرابات نفسية.



وقال هايو كوليش قائد الشرطة في مدينة مونستر حيث وقع الحادث "لا توجد أي مؤشرات حول دوافع سياسية" مضيفا ان "الدوافع واسباب (الجريمة) لا تزال مع مرتكبها نفسه".



ومن جانبه قال هربرت رويل وزير الداخلية في المنطقة "لا شيء يدل حاليا على أن للقضية دوافع اسلامية".



وكان الحادث قد وقع بعد ظهر السبت في وقت يرتاد فيه سكان المدينة والسياح المقاهي والمطاعم في يوم مشمس.















خ.أ



بنا 1307 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/08 - 13 : 04 PM