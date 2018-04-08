استكمال المرحلة الثانية للخطط التشغيلية لاستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

المنامة في 8 ابريل / بنا / التقى سعادة وكيل العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، بالخبيرين الاستراتيجيين من المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، الدكتور عوني الرشود والدكتور فيصل المناور، للتباحث حول استكمال المرحلة الثانية لإعداد الخطط التشغيلية لمشروع استراتيجية الوزارة.



وأكد الدوسري أهمية التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الوطنية والخدمية التي تقدمها الوزارة في مجالات التوظيف والرعاية الاجتماعية، حيث تحرص الوزارة على تعزيز قدرات كوادرها العاملة في مختلف القطاعات والإدارات لضمان تقديم تلك الخدمات بما يرضى المستفيدين منها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وفي إطار الدعم المؤسسي وتحسين الأداء الوظيفي واستخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد الدوسري بدور المعهد العربي للتخطيط وتعاونه في تنفيذ عدد من المشاريع التدريبية والاستشارية في الدول العربية الشقيقة، بما يلبي الاحتياجات التنموية لمختلف الدول العربية، والتي تساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً ان الوزارة ومن خلال التعاون مع هذه المؤسسة العربية تسعى إلى الوقوف على آخر التطورات والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات تطوير أداء منسبيها للعمل بكل احترافية بهدف تحسين خدماتها المتنوعة المقدمة للمواطنين والمقيمين.





ع إ ح/خ.س



بنا 1242 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/08 - 57 : 03 PM