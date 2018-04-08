مسؤولة اممية : الظروف في بورما "غير مواتية" لعودة الروهينغا رانغون في 08 أبريل/ بنا / أعلنت الامم المتحدة أن الأوضاع في ولاية راخين الشمالية "غير مواتية" لإعادة مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش رغم إصرار بورما على أنها مستعدة لاستقبالهم.



وقالت الأمينة العامة المساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا) أورسولا مولر إن الظروف في الوقت الحالي غير مواتية لعودة طوعية وكريمة ومستدامة للروهينغا إلى بورما.



وفي حديثها لوكالة فرانس برس في نهاية جولة استمرت ستة أيام إلى بورما حيث زارت ولاية راخين الشمالية، قالت مولر إن على بورما التعامل مع "مسائل أساسية تتعلق بحرية الحركة والتضامن الاجتماعي وسبل العيش والوصول إلى الخدمات".



وعلى مدى سنوات، اعتبر أفراد الأقلية المسلمة المحرومون من الجنسية مهاجرين غير شرعيين وصلوا من بنغلادش وأجبروا على العيش في ظروف أشبه بالفصل العنصري وسط قيود شديدة على حركتهم وخيارات محدودة في ما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحة.



وقد فر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا منذ اغسطس هربا من الحملة الأمنية التي شنها الجيش وخلفت سلسلة من القرى المحروقة واتهامات بالقتل والاغتصاب للجنود والمجموعات المؤيدة للحكومة.



ووقعت بورما وبنغلادش على اتفاق لإعادة اللاجئين في نوفمبر لكنه لم يطبق حتى الآن.







خ.س



بنا 1150 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/08 - 56 : 02 PM