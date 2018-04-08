وزارة التربية تصدر تعميما بضرورة التزام رياض الأطفال بالسن القانونية للتسجيل في المستويات الثلاثة المنامة في 8 ابريل / بنا / أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا لرياض الأطفال، ورياض الأطفال في المدارس الخاصة، بشأن الالتزام بالسن القانونية للطفل المراد تسجيله في مرحلة الروضة بمستوياتها الثلاثة للعام الدراسي المقبل 2018/ 2019.



وجاء في التعميم الصادر من قبل الأستاذ جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمستوى التمهيدي الأول من مرحلة الروضة فهو للأطفال الذين أكملوا سن الثالثة مع بداية العام الدراسي، أما المستوى التمهيدي الثاني فهو للأطفال الذين أكملوا سن الرابعة مع بداية العام الدراسي، في حين يخصص المستوى الثالث أو ما يعادله للأطفال الذي أكملوا سن الخامسة مع بداية العام الدراسي، على ألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطالب المراد تسجيله في أي من المستويات الثلاث 31 ديسمبر من عام التسجيل.



كما أكد التعميم على ضرورة التزام رياض الأطفال بالطاقة الاستيعابية المقررة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بنسختين ورقية وإلكترونية للقائمة النهائية الأطفال المقيدين في الروضة.





ع إ ح/خ.س



بنا 1101 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/08 - 20 : 02 PM