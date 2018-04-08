بمناسبة اليوم العالمي للصحة وتحت رعاية وكيل الصحة.. فعالية توعوية بمركز عالي المنامة في 8 أبريل/ بنا / تحت شعار " التغطية الصحية الشاملة .. للجميع وفي كل مكان "، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف الـ 7 من أبريل سنوياً، عقدت فعالية صحية بمركز عالي الصحي تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع وبحضور الوكيل المساعد للصحة الأولية الدكتورة منال العلوي، إلى جانب عدد من شخصيات منطقة بوري ومنطقة عالي.

وتأتي هذه الفعالية تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتطبيقا لبرنامج "بذرة خير" الذي يهدف للاحتفال بجميع المناسبات الصحية والعالمية، حيث شارك في الاحتفال بهذه الفعالية عدد من كبار المسئولين وموظفي وموظفات مركز عالي الصحي.



وقد قدم رئيس المجلس البلدي السابق السيد يوسف البوري بمناسبة يوم الصحة العالمي الشكر والعرفان لجميع العاملين بمركز عالي الصحي.



يذكر أن الفعالية اشتملت على مجموعة من الأنشطة ومنها توزيع الكتيبات والنشرات التوعوية إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح والارشادات حول كيفية الحفاظ على الصحة.







ل.ب/خ.س



بنا 1045 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/08 - 06 : 02 PM