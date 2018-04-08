حميدان يترأس وفد البحرين في مؤتمر العمل العربي الـ(45) بالقاهرة المنامة في 8 ابريل / بنا / ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء العمل إلى جانب رؤساء منظمات أصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، من 8 إلى 15 ابريل.



ويتألف وفد المملكة من ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة ، وهم الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأصحاب العمل ويمثلهم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس، والعمال ويمثلهم كل من رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد حسن الحلواجي.



ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شئون العمل والانتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة وتعزيز الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الاجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.



وتناقش الدورة الحالية للمؤتمر عددا من المحاور، أهمها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول حركة أسواق العمل العربية وتحولاتها والعوامل المؤثرة في نموها، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه هذه الأسواق خاصة في ظل المتغيرات في الأسواق العالمي، كما يبحث وزراء العمل العرب موضوع الانتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، لما يحمله مؤشر الانتاجية من اهمية في تحديد سياسة الاستخدام والتوظيف.



كما يبحث الوزراء العرب موضوع المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والإنتاجية ودورها في تحسين الانتاجية وزيادة النمو، ودور الإنتاجية في تحسين التنافسية وزيادة نموها.



وبهذه المناسبة أكد حميدان ان مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص البحرين على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك على الصعيد العمالي، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة مناسبة لتبادل التجارب العمالية الرائدة المطبقة في الدول العربية الأعضاء، متمنياً أن يخرج المؤتمر بنتائج تصب في مصلحة تطوير وتنمية أسواق العمل في الدول العربية.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1028 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/08 - 34 : 01 PM