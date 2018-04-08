الوزير ميرزا يرعى تدشين أول أطلس رياح لمملكة البحرين والموقع الإلكتروني لوحدة الطاقة المستدامة المنامة في 8 أبريل/ بنا / تحت رعاية الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء تدشن وحدة الطاقة المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة أول أطلس رياح لمملكة البحرين والذي أعدته الوحدة من خلال التعاقد مع الشركة العالمية EMD International والموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة الذي أعدته الشركة العالمية INSOMNIA ، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج يوم الخميس 12 أبريل ، الساعة 11:00 صباحاً.



وسيكون تدشين أطلس الرياح من خلال عرض مرئي يسلط الضوء على وجود طاقة الرياح في مختلف أنحاء المملكة كمورد نظيف ومستدام للطاقة ضمن الجهود المبذولة للعمل بمبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والأهداف الوطنية ذات الصلة.



كما وسيشكل أطلس الرياح أداة مهمة لتدفق الاستثمارات في طاقة الرياح على غرار ما سبقها من تدفقات في استثمارات الطاقة الشمسية تأكيداً على دور سياسة نظام صافي القياس Net Metering الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في ديسمبر من العام الماضي، لتنويع مصادر الطاقة في المملكة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الوطني للطاقة تحقيقاً للتنمية الشاملة وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030



كما ستقوم وحدة الطاقة المستدامة بعرض الموقع الإلكتروني الخاص بها عبر الرابط الإلكتروني www.seu.gov.bh وستسلط الضوء على خطة الوحدة لتفعيل دور الموقع في دعم نشر التوعية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



وبالإمكان المشاركة في هذه الفعالية من خلال التسجيل عبر البريد الإلكتروني : inquiry@seu.gov.bh والمقاعد محدودة.



ل.ب/خ.س



بنا 1025 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/08 - 33 : 01 PM