معالي وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التايلندي لدى المملكة المنامة في 8 ابريل / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد THANIS NA SONGKHLA، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لمملكة تايلند معينا لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسفير مملكة تايلند المعين، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب على المستويات كافة بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا للسفير كل التوفيق في مهام عمله.



من جانبه، أعرب سعادة السيد THANIS NA SONGKHLA عن اعتزازه بتمثيل مملكة تايلند لدى مملكة البحرين، مؤكدًا أنه سيذل قصارى جهده من أجل توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1024 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/08 - 35 : 01 PM