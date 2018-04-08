خلال استقباله السفير الكوري الجنوبي .. معالي الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد الحرص على تطوير العلاقات الاستراتيجية بالدول الآسيوية المنامة في 8 ابريل / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالدول الآسيوية، لاسيما مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة التي تمتد لأكثر من 40 عاماً.



جاء ذلك لدى استقبال معاليه بمكتبه في قصر القضيبية، سعادة السيد كو هيون مو، سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، حيث تبادل الطرفان الحديث حول سبل تدعيم العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المعززة للشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات، وبخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وأعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن تمنياته بأن يتم استثمار ما يوفره كلا البلدين من تسهيلات وامتيازات لأصحاب الأعمال في الدفع بتلك العلاقات نحو مستويات أوسع وأرحب بما ينعكس إيجاباً على تحقيق المصالح المشتركة، مستذكراً معاليه في هذا الصدد الدور الذي لعبته شركة هيونداي للإنشاءات والمقاولات منذ سبعينيات القرن الماضي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من جهة، ودورها من جهة أخرى في نقل الخبرات الكورية إلى البحرين في مجال إصلاح السفن.



من جانبه، أشاد سعادة السفير كو هيون مو بالاهتمام المتبادل من قيادتي وحكومتي البلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات البحرينية الكورية لما فيه خير وصالح الشعبين.







م.ف.ق/خ.س



بنا 1019 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/08 - 01 : 02 PM