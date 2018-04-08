لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي العاشر المنامة في 08 أبريل/ بنا / عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العاشر برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية الاستاذة دينا عبدالرحمن اللظي والسيد أحمد مهدي الحداد بمقر المؤسسة بضاحية السيف.



وناقشت اللجنة ضوابط إعداد استمارة تقييم خاصة لمتابعة الانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها نهاية 2018، ومناقشة عدد من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تأتي ضمن اختصاصات لجنة الحقوق المدنية والسياسية للعمل على وضع خطة استراتيجية لها لحمايتها ودعمها في نطاق حقوق الإنسان.





ل.ب/خ.س



بنا 1005 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/08 - 15 : 01 PM