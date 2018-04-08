محافظ العاصمة يبحث احتياجات "فريج المخارقة" مع الأهالي المنامة في 8 أبريل/ بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بعضا من أهالي "فريج المخارقة" في مكتبه بالقضيبية، حيث رفع الأهالي عدداً من الشكاوى إلى المحافظ تتمحور حول سكن العمالة والازدحام المروري وقلة مواقف السيارات.



وأكد محافظ العاصمة حرص المحافظة على رصد ومتابعة احتياجات وشكاوى الأهالي ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أعلى معايير التنسيق والتعاون بهدف وضع حلول مجدية للاحتياجات المرصودة مع استمرارية تقييم العمل المنجز ، مشيراً معاليه الى ان ما أورده الأهالي خلال اللقاء هو محط اهتمام من قبل المحافظة.

من جهتهم، أعرب الأهالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي محافظ العاصمة على استقبالهم لمتابعة احتياجات، والسبل التي تقوم بها المحافظة لضمان تقييم وتقويم كافة الخدمات المقدمة للأهالي بالتعاون مع الجهات المختصة.







ل.ب/خ.س



بنا 1001 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/08 - 08 : 01 PM