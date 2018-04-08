معالي وزير الخارجية يستقبل رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية المنامة في 8 أبريل/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، العميد متقاعد بيتر سنكوك رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بالعميد متقاعد بيتر سنكوك، مشيدًا معاليه بالمسار المتميز للعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، وما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر ينعكس على المجالات كافة ويصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، منوهًا بالجهود التي تقوم بها جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين الرسمي والشعبي، متمنيًا لها دوام التوفيق.



من جانبه، أعرب العميد متقاعد بيتر سنكوك عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدًا حرص جمعية الصداقة البحرينية البريطانية على تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.







ل.ب/خ.س



بنا 0954 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/08 - 02 : 02 PM