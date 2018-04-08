السعودية تعبّر عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي المروع على دوما الرياض في 08 أبريل/ بنا / ادانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما امس بالغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة؛ للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وراح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال.

وأكد المصدر بحسب الوكالة ضرورة إيقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ اعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وشدد المصدر، في ختام تصريحه، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا.



و.ش/خ.س



بنا 0934 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/08 - 43 : 12 PM