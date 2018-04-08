تحت حصار خانق ..بدء مفاوضات النظام السوري ومسلحي "جيش الإسلام" في دوما دمشق في 08 أبريل/ بنا / أعلنت مصادر اعلامية وسياسية عن بدء جولة مفاوضات بين قوات النظام السوري ومسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

واوضحت المصادر ان جولة المفاوضات جاءت بناء طلب من فصيل جيش الاسلام الذي يتعرض لحصار خانق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وذكرت ان وفدا من مركز المصالحة الروسي دخل مدينة دوما لإجراء مفاوضات مع وفد مسلحي "جيش الإسلام".

وتأتي هذه التطورات بعد عمليات قصف مستمر تقوم به قوات النظام السوري والطيران الروسي على مدن الغوطة الشرقية باستخدام البراميل المتفجرة والاسلحة الكيميائية.



وكانت منظمات إغاثية اكدت مقتل أكثر من 70 مدنيا جراء هجوم كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.





و.ش/خ.س



بنا 0906 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/08 - 10 : 12 PM