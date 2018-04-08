اللجنة العربية الدائمة للبريد تقر إصدار طابع "القدس عاصمة دولة فلسطين" رام الله في 08 أبريل/ بنا / أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين علام موسى عن موافقة اللجنة العربية الدائمة للبريد لإصدار طابع بريدي تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية، لا سيما مع ازدياد اجراءات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدينة والسياسة الأميركية تجاهها، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في عُمان، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين المقدم من وزارة الاتصالات.



واعتبر الاجماع العربي استصدار الطابع الرمزي والسيادي وكل كلمات الدعم والمناصرة خلال أعمال الاجتماع الذي كانت قضية فلسطين، لا سيما البريد الفلسطيني ضمن أبرز محاوره، دليلا على مكانة فلسطين ومكانة القدس وهويتها العربية والاسلامية.







و.ش/خ.س



بنا 0904 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/08 - 15 : 12 PM