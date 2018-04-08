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روسيا تشكك في مدى مصداقية حادث تسميم سكريبال
2018/04/08 - 46 : 11 AM
موسكو في 08 أبريل/ بنا / قال ممثل روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن الوقائع الجديدة التي تظهر تباعا عن تسمم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، يمكن أن تقلب رواية ملابسات الحادث رأسا على عقب.
وقال نيبنزيا في مقابلة تلفزيونية ظهر جزء منها على القناة الروسية الأولى الليلة الماضية: "هناك حقائق وأدلة أكثر إثارة للاهتمام تظهر تباعا، ويمكنها أن تقلب في يوم واحد كل الحقائق حول هذه القضية رأسا على عقب".

في الوقت نفسه، شكك الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، بشكل عام في مدى مصداقية حادث تسميم سكريبال وابنته.

خ.س

بنا 0836 جمت 08/04/2018


عدد القراءات : 55         اخر تحديث : 2018/04/08 - 52 : 11 AM
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