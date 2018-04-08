الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تسليم معدات لمؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن عدن في 8 أبريل / بنا / سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معدات جديدة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة عدن اليمنية، شملت 6 لوحات تحكم.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ، فان الهلال الاحمر كان سلم 15 محركا في 2017 مما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية للمياه من 85 ألف متر مكعب إلى 105 آلاف متر مكعب ، وضخ المياه إلى كافة المناطق بالمحافظة.



كما تسلمت مؤسسة المياه والصرف الصحي 65 مضخة ومحركا نهاية 2015، إضافة إلى قيام الهلال الأحمر بدفع رواتب عمال المؤسسة لفترة 6 أشهر بقيمة تقدر بـ18 مليون ريال سعودي ، مما ساهم في انتشال المؤسسة من الوضع الذي كانت عليه.



وقد ثمن المهندس زكي حداد نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي الدعم الذي قدمه الهلال الأحمر الإماراتي للمؤسسة البالغ عدد مشتركيها 133 ألف مشترك، أي ما يزيد على مليون مستهلك موضحا أن هناك 12 مضخة ذات جودة عالية قادمة من ميناء دبي، وعند وصولها ستنتهي ظاهرة طفح المجاري المنتشر في بعض مديريات عدن.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0818 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/08 - 31 : 11 AM