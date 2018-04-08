70 قتيلا على الأقل جراء الهجوم الكيماوي في دوما دوما في 08 أبريل/ بنا / أكدت منظمات إغاثية مقتل أكثر من 70 شخصا أمس جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة.

وقال متحدث باسم "اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية" الدولي لوكالة الأنباء الألمانية إن عددا كبيرا من الأطفال من بين أكثر من 70 شخصا قتلوا في الهجوم على دوما.



وأوضح المتحدث أنه تم رصد رائحة غاز الكلور، إلا أن رجال الإنقاذ يعتقدون أنه تم أيضا استخدام غاز السارين، وتم العثور على الكثير من الضحايا في المخابئ.



وفي بيان منفصل، قال الاتحاد إنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من مئة، حيث يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار القصف على دوما.



وأضاف أن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تتفق مع استنشاق غاز سام، ومن بينها "زرقة البشرة، ورغوة من الفم، وتهيج القرنية، ورائحة قوية لمادة تشبه الكلور".



وكان الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، أفاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم بأن قوات النظام السوري شنت هجوما بالغازات السامة على دوما بالغوطة الشرقية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.



وغرد الدفاع المدني على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن قوات النظام وداعميه استهدفوا دوما بالغازات السامة.



خ.س



بنا 0749 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/08 - 41 : 11 AM