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تجدد القصف الجوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية
2018/04/08 - 22 : 11 AM
الغوطة في 08 أبريل/ بنا / تجدد القصف الجوي صباح اليوم على مدينة دوما آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.
ويتجدد القصف رغم إعلان مفاوضين في مدينة دوما والمرصد السوري صباح اليوم عن وقف لإطلاق النار تمهيداً "لاتفاق نهائي" بين روسيا وفصيل المعارضة "جيش الاسلام" المسيطر على المدينة.


خ.س

بنا 0745 جمت 08/04/2018


عدد القراءات : 48         اخر تحديث : 2018/04/08 - 22 : 11 AM
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