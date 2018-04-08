الوزير النعيمي يبحث مجالات التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية

دبي في 8 أبريل / بنا / اجتمع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي مع سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع، تم بحث مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما قدم الوزير عرضاً تناول الجهود التي قام بها مجلس التعليم العالي للارتقاء بالمخرجات التعليمية لمؤسسات التعليم العالي، وأهم مواد قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المختلفة التي تم اتخاذها على هذا الصعيد، والجهود المتواصلة لاستقطاب وتشجيع الجامعات الخارجية لفتح فروع لها في المملكة أو تقديم برامج أكاديمية.



من جانبه، بين الدكتور منصور العور مميزات جامعة حمدان بن محمد الذكية، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها على مستوى البكالوريوس والماجستير، والتي تركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحاسوب فيها.



وتم الاتفاق على وضع آلية لزيادة التعاون وتطويره بين الوزارة والجامعة، تعزيزاً للتعاون التعليمي القائم بين البلدين الشقيقين.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0725 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/08 - 21 : 11 AM