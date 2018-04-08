مقتل جنديين امريكيين إثر تحطم مروحية "أباتشي" في كنتاكي واشنطن في 08 أبريل/ بنا / لقي جنديان أمريكيان حتفهما إثر تحطم طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في فورت كامبل في ولاية كنتاكي، حسبما أعلن الجيش الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ان حادث تحطم المروحية وهي من طراز "أيه أتش-64 إي" وقع خلال مهمة تدريب روتينية.



وكان أربعة من مشاة البحرية الأمريكية لقوا مصرعهم الثلاثاء الماضي إثر تحطم مروحية من طراز "سي أتش-35 إي سوبر ستاليون" كانوا على متنها خلال رحلة تدريبية في ولاية كاليفورنيا.





و.ش/خ.س



بنا 0721 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/08 - 25 : 10 AM