مصرع 4 ارهابيين خلال عملية "سيناء 2018 " القاهرة في 08 أبريل/ بنا / أعلن الجيش المصري القضاء على 4 ارهابيين وضبط آخرين وتدمير العديد من الأوكار والأهداف الخاصة بهم خلال العملية العسكرية في سيناء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان الثامن عشر بشأن العملية "سيناء 2018 " انه تم تدمير والتحفظ على 46 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية.

واكد البيان انه تم ضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، الى جانب اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح وشمال سيناء.





و.ش/خ.س



بنا 0720 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/04/08 - 24 : 10 AM