قسم الصحة المدرسية ينظم ورشة "الصحة النفسية في الرعاية الأولية" المنامة في 8 ابريل / بنا / بتوجيهات من سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، نظم قسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة ورشة عمل "الصحة النفسية في الرعاية الأولية"، وذلك برعاية مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح.

وأوضحت رئيسة قسم الصحة المدرسية الدكتورة إيمان حاجي ان ورشة "الصحة النفسية في الرعاية الأولية"، يتم تنظيمها سنوياً بمتابعة حثيثة من سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، وذلك ضمن عدد من البرامج التدريبية والورش السنوية لأطباء العائلة لتمكينهم وتعزيز مهاراتهم في الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية وطرق التعامل مع هذه الحالات، لافتةً إلى أنه تم التركيز خلال ورشة العمل على أكثر الاضطرابات شيوعاً وهي حالات القلق والاكتئاب.



الجدير بالذكر إن وزارة الصحة أولت اهتماما بالغاً بالصحة النفسية من خلال تجربتها الرائدة بدمج الخدمات النفسية في الرعاية الصحية الأولية وتوفير أطباء نفسيين بالمراكز الصحية مع توفير الأدوية اللازمة، كما ويتم توفير الخدمات النفسية للأطفال واليافعين من خلال عيادات الصحة النفسية المدرسية بالمراكز الصحية.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0658 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/04/08 - 02 : 10 AM