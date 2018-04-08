استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أمام حاجز عسكري قرب طولكرم رام الله في 08 أبريل/ بنا / استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجراح اصيب بها عندما اطلقت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي النار أمام حاجز جبارة العسكري قرب محافظة طولكرم مطلع الشهر الجاري.

وحمّل نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح محمد عنبر، وفق ما اوردت وكالة الانباء الفلسطينية.



وفي سياق آخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم وبشكل مفاجئ مدخل بلدة عزون الشمالي، الذي يربط البلدة بطريق نابلس– قلقيلية، واعتدت على كل المتواجدين في المكان.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المثبتة على المدخل بالأقفال، ومنعت الفلسطينيين والمركبات من الدخول أو الخروج، وما زال العشرات يرابطون على مدخل البلدة من الداخل والخارج.



وداهمت قوات الاحتلال منازل في البلدة، وفتشتها، قبل أن تنسحب فجرا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.





و.ش/خ.س



بنا 0656 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/08 - 01 : 10 AM