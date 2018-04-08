مقاتلات التحالف تدمر مواقع وآليات للحوثيين بالساحل الغربي وقوات الشرعية تواصل التقدم اليمن في 08 أبريل /بنا/ دمرت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية مواقع و آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي لليمن في غارات وعمليات نوعية.

واستهدفت مقاتلات و مدفعية التحالف العربي، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، تدمير مواقع وتجمعات للميليشيات وعشرات الآليات العسكرية في مناطق البرح غرب تعز و التحيتا ومصبرية الواقعة شرق الجراحي على الساحل الغربي لليمن في ضربات نوعية أسفرت عن انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات في ظل الانتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية على الأرض اليمنية.



واضافت الوكالة، ان قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربي تصدت لمحاولات تسلل لمسلحي عناصر ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات الميليشيا في مناطق مختلفة بجبهة الساحل الغربي لليمن تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبدأت قوات الشرعية اليمنية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية.



خ.س



بنا 0653 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/08 - 01 : 10 AM