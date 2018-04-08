جامعة البحرين تناقش تصميم برنامج الزمالة المتقدمة بالتعاون مع جامعة أدنبرا المنامة في 8 أبريل /بنا / تناقش وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة بجامعة البحرين تصميم برنامج جديد في الزمالة المتقدمة في الجامعة.

واشارت مديرة وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة بجامعة البحرين الدكتورة سناء أحمد المنصوري خلال اختتام ورشة "إعداد الإطار المرجعي لزمالة التعليم العالي في مملكة البحرين" إلى الاطلاع على تجربة جامعة أدنبرا نييبر البريطانية في طرح برنامج الزمالة المتقدمة، والتحديات التي واجهتها وسبل مواجهتها ، والاستفادة من خبرتها في إعداد برنامج يتناسب مع متطلبات جامعة البحرين.



كما أوضحت المنصوري أن الورشة تأتي بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا، شاملة زيارة سنوية مدتها ثلاثة أيام ضمن اتفاق الشراكة الدولية بين جامعة البحرين وأكاديمية التعليم العالي، للاطلاع على سير البرنامج في الجامعة، ودعم فريق العمل في وحدة التميز، وتدريبهم على آخر طرائق عمليات التدريس والتقييم بهدف تطوير أدائهم الأكاديمي.



وذكرت المنصوري أن الورشة التي امتدت لثلاثة أيام تناولت مواضيع محددة بالتنسيق مع أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا، وعلى إثرها تم ترشيح المحاضرة الدكتورة فيونا سمارت من جامعة أدنبرا نييبر، حيث تم الاتفاق على التركيز على برنامج الزمالة المتقدمة، لدعم أكبر عدد من المدرسين في جامعة البحرين وتمكينهم من نيلها، مع إعداد دورة متخصصة لأعداد الفريق لتمكينهم من تقييم ملفات الزمالة بمختلف درجاتها.



ومن جانبها، أشادت المحاضرة الدكتورة فيونا سمارت بالدور الذي تقوم به وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة في جامعة البحرين، والتزام فريق العمل وكفاءته، وإلمامهم بمتطلبات الزمالة والحصول عليها، والدعم المقدم لأعضاء هيئة التدريس، وإصرارهم على أن تكون جامعة البحرين رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة. كما أبدت رغبتها في إجراء بحوث مشتركة بين جامعة أدنبرا نييبر وبين جامعة البحرين للاطلاع على مستوى التطور في إعداد البرامج المختلفة.



وفي ذات السياق، قال الأستاذ المساعد في قسم اللغة الإنجليزية في كلية البحرين للمعلمين – المحاضر في برنامج شهادة الدراسات العليا في الممارسة الأكاديمية الدكتور حسن محسن الوادي: "إن الورشة استهدفت منتسبي وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة من محاضرين ومشرفين ومنسقي برامج، بهدف إعداد إطار مرجعي للزمالة في التعليم العالي في المملكة، شاملة الزمالة المشاركة والزمالة المتقدمة في التعليم العالي".



وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة تطوير الممارسات الأكاديمية، ووضع معايير الممارسات الأكاديمية بهدف تحسين صورة التعلم والتعليم في جامعة البحرين. ومساعدة أعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم للراغبين منهم لنيل الزمالة المشاركة أو الزمالة المتقدمة عبر وحدة التميز في التعليم.



وعن محاور الورشة تحدث الوادي عن تجربة جامعة أدنبرا نييبر البريطانية وإعداد الإطار المرجعي لتسكين درجات الزمالة في التعليم العالي حسب معايير أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا، بالإضافة إلى تدريب أعضاء وحدة التميز لتقديم طلبات الترشح لنيل الزمالة من الأكاديمية.



وشارك في الورشة التي أقيمت في مركز زين للتعلم الإلكتروني في حرم الجامعة في الصخير، جميع أعضاء وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة في جامعة البحرين، الحاصلين على الزمالة المتقدمة من أكاديمية التعليم العالي البريطانية، وبعض منتسبي الوحدة الحاصلين على الزمالة، والراغبين في نيل الزمالة المتقدمة.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0630 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/04/08 - 38 : 09 AM