محادثات بين الكوريتين لمناقشة إنشاء خط مباشر بين الرئيسين سيؤول في 08 أبريل/ بنا / عقدت كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية محادثات لمناقشة إنشاء خط هاتفي مباشر بين رئيسيهما في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الانباء "يونهاب" ان الاجتماع الذي عقد في قرية "بانمونجوم" الحدودية حضره ثلاثة مسؤولين على مستوى العمل من الجنوب ونظرائهم من ثلاثة إلى أربعة من الشمال.



ونقلت الوكالة عن المسؤولين قولهم إن المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات، انطوت على نقاش مكثف للقضايا مثل كيفية إنشاء الخط الساخن، وكيفية تشغيله، واتخاذ تدابير تقنية لمنع التنصت على المكالمات الهاتفية.

ويعد انشاء الخط الساخن بين الرئيس الجنوبي مون جيه ان والزعيم الشمالي كيم جونغ أون، الأول من نوعه بين الكوريتين اللتين تظلان من الناحية الفنية في حالة حرب.



ومن المنتظر أن تعقد الكوريتان جولة أخرى من المحادثات في الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة حول مسألة الخط الساخن في حين سيتم تحديد موعد أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين في اجتماع رفيع المستوى من المتوقع أن يعقد في 18 أبريل أو بعد ذلك.





و.ش/خ.س



بنا 0555 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/04/08 - 07 : 09 AM