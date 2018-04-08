سمو رئيس الوزراء الموقر يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت المنامة في 8 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، أعرب سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الصادقة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0537 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/08 - 50 : 08 AM