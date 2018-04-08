الولايات المتحدة تدعو روسيا الى منع وقوع هجمات كيميائية في سوريا واشنطن في 08 أبريل/ بنا / دعت الولايات المتحدة روسيا الى منع وقوع هجمات كيميائية في سوريا، فيما رفضت موسكو الاتهامات الأمريكية داعية لإجراء تحقيقات نزيهة في كل الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "تدعو الولايات المتحدة روسيا لوقف دعمها الثابت هذا "للسلطات السورية" والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لمنع مواصلة الهجمات الكيميائية الوحشية".



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع تقارير عن احتمال وقوع هجوم كيميائي في دوما السورية، مضيفة أن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيميائية مميتة.

وقالت: "هذه الأنباء إذا تأكدت، فإنها تثير رعبا وتتطلب ردا سريعا في جانب المجتمع الدولي، يجب معاقبة نظام الأسد وكل من يدعمه، كما من الضروري منع وقوع هجمات جديدة، وروسيا التي تدعم النظام بثبات تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه الهجمات الوحشية".



وكانت السلطات السورية رفضت أكثر من مرة الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية وحملت المسلحين مسؤولية هذه الهجمات.





و.ش



بنا 0516 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/04/08 - 42 : 08 AM