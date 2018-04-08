الناخبون المجريون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية بودابست في 08 أبريل/ بنا / يتوجه الناخبون المجريون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

ويسعى رئيس الوزراء فيكتور أوربان للحصول على فترة ولاية ثالثة على التوالي ورابعة بشكل عام، وفق وكالة الانباء الالمانية.



ويعارض أوربان في حملته الانتخابية بشدة الهجرة غير المسيحية مطالبا بأن يكون الاتحاد الأوروبي ذو حدود محكمة ضد اللاجئين والمهاجرين.

وسيختار الناخبون 199 مشرعاً - 106 مباشرة من الدوائر الانتخابية و 93 من قوائم الأحزاب الوطنية.



وينتمي اوربان الى حزب فيدس المنخرط ضمن "ائتلاف الشعب الديمقراطي المسيحي" الذي يسيطر على 133 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وتسيطر المعارضة الرئيسية الممثلة في الحزب الاشتراكي تسيطر على 29 مقعدا.



و.ش



بنا 0510 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/08 - 19 : 08 AM