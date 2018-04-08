الطقس في البحرين: غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا المنامة في 08 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد غائما مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا خصوصا على المناطق البحرية، ولكنه غائم جزئيا خلال فترة ما بعد الظهيرة.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احيانا.



وحذرت الأرصاد عن أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ولكنه يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 31 درجة مئوية.. والصغرى 22 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة .. والصغرى 30 بالمئة.









ن.ع/و.ش



بنا 0444 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/08 - 05 : 08 AM