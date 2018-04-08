مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/08 - 03 : 08 AM
المنامة في 8 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/سمو ولي العهد يحضر اليوم الثاني لسباق الفورمولا.
/الشيخ خالد بن حمود: هيئة السياحة روجت للفورمولا1 من خلال 31 جهة بالعالم.
/اختتام معرض الكتاب الدولي للكتاب والجزائر ضيف النسخة القادمة.
انظار العالم تتجه اليوم الى "لؤلؤة الصحراء" .. الالماني فيتيل اول المنطلقين في سباق الفورمولا.
/دوق يورك يزور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
/وزير الإعلام يزور حلبة البحرين الدولية.
/وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض مشاريع الطاقة المتجددة مع اقسام الطرق بوزارة الاشغال.
/مساعد وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية الإكوادور ووكيل الخارجية العراقي.
السفير السعودي: لجان مشتركة لاختيار الشركة المنفذة لجسر الملك حمد.
سفير الاردن: لا تقارب مع ايران ولا ازمة مع الخليج.
/رؤساء البرلمانات العربية يستنكرون التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين.
/"الإسكان" تعلن الانتهاء من تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية.
/غادة القاسم تفوز برئاسة جمعية الاطباء البحرينية.
/النائب العرادي: العلاقة بين البحرين والمملكة المتحدة راسخة ونتوجه لتعزيز التعاون البرلماني.
/اختتام مناورات (درع الخليج 1) التمرين العسكري الأضخم في المنطقة بمشاركة البحرين.
/طرح مشروع تطوير حال المزروعات في شارع الشيخ عيسى في مناقصة عامة.
/«الشورى» يناقش تجريم وضع ملصقات أو شعارات على جواز السفر.
/حزب إيراني يحذر من خطر انـهيار الـنظـام وتفـكـك البلاد.
/مقتل ثلاثة أشخاص في حادث دهس بألمانيا.
/البيت الأبيض: ترامب يلتقي ولي عهد الإمارات قريبا.
/واشنطن تعارض تبني بيان في مجلس الأمن حول المواجهات في غزة.
/الجيش المالي يعلن مقتل 14 موقوفا يشتبه في أنهم «إرهابيون» في محاولة فرار.
/40 قتيلا في غارات جوية على دوما بعد فشل تطبيق اتفاق الإجلاء.
/السفير الأمريكي في بغداد يبلغ حزب طالباني بإيقاف الدعم الأمريكي بسبب النفوذ الإيراني في السليمانية.
/فيسبوك يعلن تدابير جديدة ضد التلاعب السياسي قبل جلسة الكونجرس مع زوكربرغ.
و.ش
بنا 0457 جمت 08/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/08 - 03 : 08 AM