مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 8 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/سمو ولي العهد يحضر اليوم الثاني لسباق الفورمولا.

/الشيخ خالد بن حمود: هيئة السياحة روجت للفورمولا1 من خلال 31 جهة بالعالم.

/اختتام معرض الكتاب الدولي للكتاب والجزائر ضيف النسخة القادمة.

انظار العالم تتجه اليوم الى "لؤلؤة الصحراء" .. الالماني فيتيل اول المنطلقين في سباق الفورمولا.

/دوق يورك يزور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

/وزير الإعلام يزور حلبة البحرين الدولية.

/وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض مشاريع الطاقة المتجددة مع اقسام الطرق بوزارة الاشغال.

/مساعد وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية الإكوادور ووكيل الخارجية العراقي.

السفير السعودي: لجان مشتركة لاختيار الشركة المنفذة لجسر الملك حمد.

سفير الاردن: لا تقارب مع ايران ولا ازمة مع الخليج.

/رؤساء البرلمانات العربية يستنكرون التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين.

/"الإسكان" تعلن الانتهاء من تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية.

/غادة القاسم تفوز برئاسة جمعية الاطباء البحرينية.

/النائب العرادي: العلاقة بين البحرين والمملكة المتحدة راسخة ونتوجه لتعزيز التعاون البرلماني.

/اختتام مناورات (درع الخليج 1) التمرين العسكري الأضخم في المنطقة بمشاركة البحرين.

/طرح مشروع تطوير حال المزروعات في شارع الشيخ عيسى في مناقصة عامة.

/«الشورى» يناقش تجريم وضع ملصقات أو شعارات على جواز السفر.

/حزب إيراني يحذر من خطر انـهيار الـنظـام وتفـكـك البلاد.

/مقتل ثلاثة أشخاص في حادث دهس بألمانيا.

/البيت الأبيض: ترامب يلتقي ولي عهد الإمارات قريبا.

/واشنطن تعارض تبني بيان في مجلس الأمن حول المواجهات في غزة.

/الجيش المالي يعلن مقتل 14 موقوفا يشتبه في أنهم «إرهابيون» في محاولة فرار.

/40 قتيلا في غارات جوية على دوما بعد فشل تطبيق اتفاق الإجلاء.

/السفير الأمريكي في بغداد يبلغ حزب طالباني بإيقاف الدعم الأمريكي بسبب النفوذ الإيراني في السليمانية.

/فيسبوك يعلن تدابير جديدة ضد التلاعب السياسي قبل جلسة الكونجرس مع زوكربرغ.



و.ش



بنا 0457 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/08 - 03 : 08 AM