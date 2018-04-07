الولايات المتحدة تبدأ بنشر قوات من الحرس الوطني في تكساس لتأمين حدودها الجنوبية مع المكسيك

واشنطن في 7 أبريل/ بنا / بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في نشر قوات من الحرس الوطني في تكساس لتأمين الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك.



وأعلن الحرس الوطني في تكساس إنه سينشر 250 من أفراده وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول حدود الولاية خلال الساعات الـ72 المقبلة.



ونقلت اذاعة "سوا" عن قائد الحرس الوطني في تكساس البريغادير جنرال تريسي نوريس قوله أن التفاصيل المحددة للمهمة بما في ذلك إجمالي عدد القوات المشاركة فيها وتكلفة العملية، لم تتحدد بعد.



ويأتي نشر القوات بعد أن أمر الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في تأمين الحدود في أربع ولايات في جنوب غرب أمريكا بينها تكساس. وسمح وزير الدفاع جيمس ماتيس بتمويل ما يصل إلى أربعة آلاف من قوات الحرس الوطني لدعم العملية التي تستمر حتى 30 سبتمبر وفق مذكرة لوزارة الدفاع، مضيفا أن القوات ستكون تحت "قيادة وسيطرة" حكام الولايات.



من جهته قال حاكم ولاية أريزونا داغ دوسي، إنه سيجري كذلك نشر نحو 150 من أفراد الحرس الوطني على حدود ولايته الأسبوع الجاري.









م.ح.



بنا 2009 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/07 - 13 : 11 PM