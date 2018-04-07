سمو ولي العهد يحضر مرحلة التجارب التأهيلية بجائزة البحرين الكبرى ويلتقي بالفرق المشاركة والجماهير المنامة في 7 أبريل/ بنا / شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء انطلاق مرحلة التجارب التأهيلية من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا1 والتي تستضيفها حلبة البحرين الدولية في نسختها الرابعة عشر في الفترة من 6 الى 8 ابريل، وكأول سباق ليلي لهذا الموسم وثاني جولة من جولات بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 لهذا العام.



وقد نوه سموه حفظه الله لدى لقائه اليوم بالفرق المشاركة والجماهير بما لمسه من استعدادات كبيرة لسباق جائزة البحرين الكبرى مبديا سموه ارتياحه للأجواء الطيبة والمتميزة التي يبرز بها التنظيم للسباق والفعاليات المصاحبة له.



ع.ر/م.ح.



بنا 1651 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/04/07 - 56 : 07 PM