الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: غائم جزئياً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة المنامة في 7 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأحد سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية في البداية.



الرياح : شمالية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل الى 35 عقدة في البداية.



وحذرت الارصاد من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 29 درجة مئوية .. والصغرى : 21 درجة مئوية.



م.ح.



بنا 1650 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/07 - 53 : 07 PM