"الإسكان" تعلن الانتهاء من تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية المنامة في 7 أبريل / بنا / أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من البرنامج الزمني لتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي أعلن عنها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي.



ورفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على الدَّعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة والذي كان لها خير حافز لها على مواصلة إنجازاتها والعمل على النهوض بمستوى القطاع الإسكاني بالمملكة والارتقاء به بما يصب في مصلحة المواطنين، في توزيع الوحدات السكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.



وقال الوزير إن الوزارة استكملت إجراءات توزيع وتخصيص 4800 وحدة سكنية في مشاريع المدينة الشمالية، واللوزي، والحجيات، ومشروع مجمع 207 بوسط المحرق، ومجمع 609 بمنطقة سترة، بالإضافة إلى مشاريع مدينة حمد وتوبلي.



وأشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستقبال المواطنين الذين لم يتسنى لهم إنهاء إجراءاتهم بسبب نقص المستندات أو لظروفهم الخاصة التي لم تمكنهم من الحضور إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التوزيع في المواعيد التي تم تزويدهم بها، أو المواطنين الذين قاموا بتسليم الوثائق في توقيتات متأخرة، وذلك للتأكد من شمول التوزيع جميع القوائم التي تم إعدادها للاستفادة من المشاريع التي تضمنها جدول التوزيع.



وأشاد وزير الإسكان بأوامر سمو ولي العهد بشأن توزيع المشاريع الإسكانية، والتي كان لها أثراً كبيراً في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار من مختلف محافظات المملكة، مضيفاً أن الوزارة سخرت طاقاتها لتنفيذ البرنامج الزمني للتوزيع في المواعيد المقررة لها أسوة ببرامج التوزيع السابقة التي أمر بها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله.



وقال: "إنَّ الوزارة نجحت في ترجمة أمر سمو ولي العهد إلى واقع وِفْق الجدول الزمني، ليشهد الملف الإسكاني خلال الآونة الأخيرة إنفراجة كبيرة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما الطلبات القديمة منها، وذلك نتيجة قيام الوزارة بتنفيذ أوامر سموه بتوزيع أكثر من 15 ألف طلبًا على دفعات، حيث كانت الأولى بتوزيع 3000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 3200 وحدة إضافية في العام 2016، وتوزيع 4200 وحدة سكنية في أبريل من العام 2017، فضلًا عن توزيع 4800 وحدة سكنية والتي انتهت الوزارة من توزيعها خلال الأيام القليلة الماضية".



وأفاد المهندس الحمر أنه بتوزيع المشاريع الإسكانية الأخيرة المدرجة ضمن خطة توزيع الوحدات السكنية التي أمر بها سمو ولي العهد تكون الوزارة قد بلغت المراحل الأخيرة من خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة، مؤكداً مضي الوزارة في إنهاء هذا الالتزام وفق المواعيد المحددة، من خلال طرح المزيد من البرامج والمشاريع والخدمات التي تكفل استقرار المواطن البحريني.



من جانبهم عبر المواطنون المستفيدون من الخدمات المقدمة عن امتنانهم بما تحظى به خدمات الإسكان من اهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بأوامر سمو ولي العهد بتخصيص وتسليم الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين بما يلبي احتياجاتهم من تلك الخدمات.







ع.ر/م.ح.



بنا 1546 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/07 - 51 : 06 PM