مساعد وزير الخارجية يلتقي في "باكو" مع وزيرة خارجية جمهورية الاكوادور ووكيل وزارة خارجية جمهورية العراق باكو في 7 ابريل / بنا / استقبلت معالي السيدة ماريا فيرناندا ايسبانوزا وزيرة خارجية جمهورية الاكوادور، سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.



وخلال اللقاء، أعرب سعادة مساعد وزير الخارجية عن اعتزازه بعلاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الاكوادور، مستعرضًا سبل تعزيزها ودفع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منوهًا بالدور الذي قامت به سعادة وزيرة خارجية جمهورية الاكوادور خلال ترؤسها لمجموعة السبع وسبعين والصين خلال عام ٢٠١٧، وبالدور الكبير الذي قامت به جمهورية الاكوادور لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي عقد في أواخر عام ٢٠١٦ في مدينة كيتو، واعتماد الأجندة الحضرية الجديدة للعشرين عامًا المقبلة والتي تعد حدثًا تاريخيًا، يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها الاكوادور في مجال المنظمات الدولية.



من جانبها، أشادت سعادة السيدة ماريا فيرناندا ايسبانوزا بالدور الرائد لمملكة البحرين في مجال دبلوماسية المنظمات الدولية، وحضورها اللافت في تلك المحافل، مؤكدة حرص بلادها على استمرار التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين في كافة المحافل وعلى جميع الأصعدة بما يحقق أهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز.



كما اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية مع سعادة السيد شاروش خالد سعيد وكيل وزارة خارجية جمهورية العراق الشقيقة.



وخلال اللقاء، استعرض سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تعد مرتكزًا مهمًا لتنويع دوائر التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، متقدمًا سعادته بالتهنئة لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق على النصر الذي تحقق ضد الجماعات المتطرفة وبخاصة تنظيم داعش، مؤكدًا دعم مملكة البحرين الكامل لكافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.



ع ع



بنا 1441 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/04/07 - 49 : 05 PM