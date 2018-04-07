في برنامج (الأمن) الإذاعي... اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحماية الأمنية المطلوبة لتأمين (الفورمولا1) المنامة في 7 ابريل / بنا / أكد المقدم حمد الهاجري مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية أن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج (الفورمولا1) يحظى باهتمام معالي وزير الداخلية، وبمتابعة سعادة رئيس الأمن العام في اطار العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحماية الأمنية المطلوبة لتأمين السباق والجمهور، منوهاً إلى أن الإجراءات الأمنية ليست قاصرة على الحلبة فقط ولكن هناك انتشار واسع للدوريات الأمنية والمرورية على الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الحلبة والتي تضمن الوصول السلس لزوار الحلبة.



وأشار في مقابلة مع برنامج (الأمن) الإذاعي والذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين إلى تنفيذ عدة تمارين من أجل الوقوف على جاهزية الجهات الأمنية المشاركة، وكذلك هناك عمليات تفتيش دقيقة، سواء عن طريق المسح الأمني أو من الإدارات الأمنية في مداخل الحلبة، مؤكداً على ضرورة تعاون الجمهور مع رجال الأمن وعدم جلب المواد المحظورة إلى داخل الحلبة، وذلك لضمان انسياب حركة الدخول.



من جهته، أكد النقيب إبراهيم الكعبي رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، أن المديرية عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع جميع الجهات المشاركة لإعداد الخطط الأمنية الرئيسية لنجاح هذا الحدث، مضيفاً أن المديرية قامت بنشر الدوريات الأمنية على الشوارع الرئيسية والفرعية والنطاق الداخلي لحلبة البحرين، وتمت المشاركة في غرفة عمليات مشتركة فيها جميع الجهات المعنية، داعياً الجمهور للحضور في وقت مبكر لضمان انسياب الحركة، وإيقاف المركبات بالمواقف الصحيحة، والمحافظة على أبنائهم ومقتنياتهم الشخصية، وأن يتعاونوا مع رجال الأمن والمنظمين.



وأكد محمد سلمان عجلان رئيس فرع القادمين بمطار البحرين الدولي أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة، تعمل على تثقيف الموظفين بإجراءات اعتماد وإصدار التأشيرات وأختام خاصة بالفورمولا، كما تم تخصيص كبائن في مطار البحرين الدولي لإنهاء إجراءات الفرق والإعلاميين والمشاركين في السباق وكذلك كبائن خاصة لزوار السباق، مشيراً إلى أن الإدارة تتعاون مع الشركاء للحصول على جدول رحلات الفرق والزوار وأعدادهم للقيام بالاستعدادات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تسهيل إجراءات دخولهم، مضيفاً أن إدارة المنافذ قامت أيضاً بتخصيص مسارات في منطقة الجوازات في جسر الملك فهد لحاملي تذاكر الفورمولا وذلك لإنهاء إجراءاتهم بسرعة، كما قدمت شئون الجنسية والجوازات والإقامة العديد من التسهيلات ومنها مزايا لتأشيرات الفورمولا وتكون مجانية وصالحة لمدة أسبوعين وصالحة لعدة سفرات.





خ.ب/م.ح.



بنا 1329 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/07 - 32 : 04 PM