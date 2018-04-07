رئيس الأوقاف الجعفرية يهدي الأمير اندرو لوحات فنية تتضمن أحاديث نبوية تدل على الاخاء والتسامح المنامة في 7 ابريل / بنا / أهدى رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك مجموعة لوحات فنية خطية تتضمن أحاديث نبوية شريفة تؤكد على التسامح والتآخي والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع واطيافه وتعكس سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك إلى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مركز عيسى الثقافي وذلك بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز واعضاء مجلس الامناء وبمشاركة عضو مجلس الاوقاف الجعفرية الدكتور عبدالحسن الديري والقائم بأعمال مدير الادارة علي ميرزا.



وأكد آل عصفور أن مملكة البحرين تتميز بمكانة رفيعة برغم صغر رقعتها الجغرافية، وكانت ولا زالت مهداً ومحطة لتلاقي شعوب العالم على امتداد التاريخ البشري، وستبقى موطن التعايش والتجانس والاحترام لكل الأجناس والأعراق والقوميات والأديان.



وقال إن القيم الانسانية والمثل والمبادئ السامية العليا ينبغي أن تكون هي القاسم المشترك للتعايش السلمي وتحقيق الانسجام بين افراد المجتمعات المختلطة المتمازجة الأديان من أجل بناء مجتمع المدينة الفاضلة الذي يقوم على احترام انسانية الآخر واحترام حرمة وجوده وحرمة أملاكه وعلاقاته بين بني جنسه في الحياة وحقه في توفير أسباب الأمن والرخاء والاستقرار والسّلام والعيش الكريم وهو الهم والحلم المشترك الذي يسعى إليه كل انسان مهما اختلفت اعتقاداته.



وأقامت ادارة الاوقاف الجعفرية معرضا فنيا من انتاج وحدة العمارة الاسلامية في الادارة للفنانين سلمان أكبر وحسن آل حيدر تتضمن الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على قيم التعايش والسلام بين مختلف الشعوب والحضارات.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1154 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/07 - 00 : 04 PM