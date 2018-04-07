مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية على قرى الملح في مديرية نهم بصنعاء الرياض في 7 أبريل / بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1000 سلة غذائية على قرى وادي الملح بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان هذا التبرع يستفيد منه 6000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 18919 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ويأتي التوزيع ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لمحافظات اليمن كافة دون تمييز .



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1141 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/04/07 - 52 : 02 PM