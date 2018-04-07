الشيخ المشعل يشارك في لقاء اليونسكو التشاوري للأئمة والوعاظ بالقاهرة المنامة في 7 ابريل / بنا / شارك إمام وخطيب جامع الرفاع فيوز الشيخ سلمان المشعل في اللقاء التشاوري للدليل الإرشادي للأئمة والوعاظ المسلمين في ثقافة وممارسة الحوار وتقبل الآخر، والذي أقيم في القاهرة خلال الفترة من 28 و29 مارس الماضي، تلبية لدعوة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، فيما أكد الشيخ المشعل أن "اللقاء شهد تفاعلا إيجابيا حيث سلط الضوء على مداخل دولية ومحلية حول موضوع قضايا الحوار الملحة في العالم العربي من جهة ونشر ثقافة الحوار بين الثقافات من جهة أخرى"، موضحا أنه "تم تخصيص جلسة لمناقشة كيفية نشر الدليل واستخدامه من قبل المؤسسات الدينية وكيفية نشر الدليل واستخدامه من قبل البرامج الجامعية ذات الصلة لمعالجة التطرف والغلو والتكفير وبيان أثره على الحوار بين الثقافات". وشدد الشيخ المشعل على أن "اللقاء خطوة مهمة للارتقاء بأداء الأئمة والخطباء والوعاظ لأنه ركز على نشر قيم التعايش السلمي، والتعددية الثقافية، وإبراز معاني الحرية، ومبادئ العدل، وسماحة الدين الإسلامي".

وقد أشاد الشيخ المشعل "بجهود "اليونسكو" في ترويج ثقافة الحوار"، مؤكداً أن "جهود الأزهر الشريف وبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا المجال الدعوي المهم تستحق الثناء لما لها من نفع كبير في خدمة المجتمعات العربية من المنظور الديني والتربوي على حد سواء".



واشتملت أبرز توصيات الملتقى على "ضرورة الاستفادة من جميع الملاحظات -قدر الإمكان- لتطوير الدليل الحالي، فيما تم اختيار مجموعة من المشاركين لمتابعة ذلك الأمر".



وأكد الملتقى أن "السادة العلماء والخطباء هم حملة مشاعل الحوار في القضايا العصرية من المنظور الشرعي وفقاً للمصادر الصحيحة".



وعلى مدار يومين، حرص المشاركون على مراجعة ومناقشة الدليل الاسترشادي الذي يحتوي على 301 صفحة. ولقد قام المشاركون بمراجعة شاملة لفصول الدليل واستعراض مدى مواءمتها للمنطقة العربية وترتيبها وتبويبها. وقام المشاركون بمراجعة المصطلحات والمراجع المستعملة في الدليل ومدى انعكاس التنوع الموجود في المنطقة العربية في الموضوعات المقترحة. وفي هذا السياق تم تقديم مجموعة مقترحات حول بُنية الدليل بشكل عام وشكله النهائي وكيف يمكن استخدامه في تدريب الأئمة والوعاظ وتطوير مقدرتهم ومهاراتهم في قوة الاقناع، والإفادة من الخطط المقترحة من الدول المشاركة لنشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر.



وحضر اللقاء لفيف من العلماء والخطباء والباحثين في العديد من الدول العربية. وقد ركز الملتقى على ضرورة الاحتفاء بالتنوع وأن الحوار صمام الأمان في جميع الدول مهما كانت خلفياتهم الثقافية.



الجدير بالذكر أن الملتقى من تنظيم مكتب "اليونسكو" الاقليمي في بيروت بالشراكة مع الأزهر الشريف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وبدعم من برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام والحوار.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1140 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/07 - 53 : 02 PM